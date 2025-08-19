ڈی پی او خانیوال کی شہریوں سے ملاقات، مسائل سنے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے اپنے دفتر میں شہریوں سے ملاقات کی اور ۔۔۔
ان کے مسائل و شکایات سنے ۔ شہریوں نے بلا جھجک اپنے مسائل پیش کیے ۔ ڈی پی او نے موقع پر ہی متعلقہ پولیس افسران کو شکایات کے ازالے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہریوں کو انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے ۔ ڈی پی او نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور ان پر ترجیحی بنیادوں پر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط بنانا وقت کی ضرورت ہے ، اس سلسلے میں خانیوال پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔