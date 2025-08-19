وہاڑی :بارش کے بعد حبس بڑھ گیا، شہری پریشان
وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) شہر اور گردونواح میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہونے کے بجائے ۔۔۔
مزید گھٹن زدہ ہوگیا۔ شہر پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں جبکہ ہوائیں بند ہونے کے باعث حبس کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے ۔ شہری گرمی، نمی اور بجلی کی بار بار بندش سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بازاروں اور گلی محلوں میں معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں جبکہ بجلی نہ ہونے کے باعث مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کو راحت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے مگر ہوا نہ چلنے اور حبس بڑھنے سے اس کا اثر ختم ہوجاتا ہے ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے اور آئندہ چند روز موسم غیر یقینی رہے گا۔