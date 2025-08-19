مسیح برادری کی بڑی تعداد کا پیپلزپارٹی میں شمولیت اعلان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحصیل چوک سرور شہید کی مسیح کالونی میں پاکستان پیپلزپارٹی کے زیراہتمام شمولیتی پروگرام و ورکرز کنونشن منعقد ہوا۔۔۔۔
تقریب کے مہمان خصوصی ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی جبکہ صدارت ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک نے کی۔ تقریب میں مسیح برادری کے متعدد افراد نے پارٹی پرچم پہن کر پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ میر آصف خان دستی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی جدوجہد کی ہے اور نمائندگی میں برابر کا حصہ دیا ہے ۔ ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک نے کہا کہ ضلع کوٹ ادو کو پیپلزپارٹی کا مضبوط گڑھ بنایا جائے گا۔ تحصیل صدر ملک اکرام علوی نے کہا کہ مسیح برادری کی شمولیت سے پارٹی مزید طاقتور ہوئی ہے اور مخالفین کی نیندیں حرام ہوگئی ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی پارٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کا عہد کیا۔