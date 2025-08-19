صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیح برادری کی بڑی تعداد کا پیپلزپارٹی میں شمولیت اعلان

  • ملتان
مسیح برادری کی بڑی تعداد کا پیپلزپارٹی میں شمولیت اعلان

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحصیل چوک سرور شہید کی مسیح کالونی میں پاکستان پیپلزپارٹی کے زیراہتمام شمولیتی پروگرام و ورکرز کنونشن منعقد ہوا۔۔۔۔

 تقریب کے مہمان خصوصی ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی جبکہ صدارت ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک نے کی۔ تقریب میں مسیح برادری کے متعدد افراد نے پارٹی پرچم پہن کر پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ میر آصف خان دستی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی جدوجہد کی ہے اور نمائندگی میں برابر کا حصہ دیا ہے ۔ ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک نے کہا کہ ضلع کوٹ ادو کو پیپلزپارٹی کا مضبوط گڑھ بنایا جائے گا۔ تحصیل صدر ملک اکرام علوی نے کہا کہ مسیح برادری کی شمولیت سے پارٹی مزید طاقتور ہوئی ہے اور مخالفین کی نیندیں حرام ہوگئی ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی پارٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کا عہد کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس