میاں چنوں پولیس کی کارروائی بچہ بازیاب ، ورثا کے حوالے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ صدر میاں چنوں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چند ماہ قبل اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کروا لیا۔ ۔۔۔
پولیس نے بچے کو ملتان ٹمبر مارکیٹ سے برآمد کیا اور ورثاء کے حوالے کردیا۔ ورثاء اور اہل علاقہ نے کارروائی کو سراہتے ہوئے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر شریف دلشاد نے کہا کہ آر پی او ملتان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کے ویژن کے مطابق پولیس دن رات کام کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خانیوال کو جرائم فری بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔