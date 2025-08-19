صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :لوگوں کر بروقت منتقل کردیا گیا:ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ضلعی انتظامیہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں میں سیلابی خطرے کے پیش نظر انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے ۔ ۔۔۔

ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے بتایا کہ متاثرہ علاقہ ساہوکا سے لوگوں اور مال مویشیوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ محکمہ ریسکیو 1122 سمیت متعلقہ محکمے ریلیف اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس دوران فلڈ ریلیف کیمپس کو فعال کر دیا گیا ہے اور دریائی راستوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب کی کسی بھی ممکنہ صورت میں عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام محکمے الرٹ ہیں۔

 

