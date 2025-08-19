ستھرا پنجاب ، نجی کمپنی کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار
وہاڑی ،میلسی(خبرنگار ،نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ وہاڑی کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام میں نجی کمپنی کی۔۔۔
کارکردگی غیر تسلی بخش رہی اور تحصیل بوریوالا و میلسی سے عوامی شکایات میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا۔ مختلف علاقوں میں سالڈ ویسٹ کی کولیکشن تاخیر سے کی جا رہی تھی جبکہ کئی مقامات پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر موجود پائے گئے ۔ انتظامیہ نے کمپنی کو متعدد بار کارکردگی بہتر بنانے اور عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایت کی مگر مطلوبہ معیار پورا نہ ہوسکا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانے اور عوام کو بہتر صفائی کی سہولیات فراہم کرنا ان کی ترجیح ہے ۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ کمپنی سی ای او کی جانب سے ضلعی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے الزامات بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں جن کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے ۔