مظفرگڑھ میں سوشیو اکنامک سروے کا باضابطہ آغاز :عثمان طاہر

  • ملتان
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ ضلع مظفرگڑھ میں سوشیو اکنامک سروے کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔۔۔

 ، جس کے لیے تمام اہلکاروں کو تربیت دی جا چکی ہے ۔ سروے ٹیموں کو ٹیب، کیپ، واسکٹ اور دیگر سامان فراہم کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ اہلکار گھر گھر جا کر افراد کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کریں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ پنجاب سوشیو اکنامک سروے کا اہلکار جب بھی گھر آئے تو رجسٹریشن لازمی کروائیں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔انہوں نے کہا کہ جمع شدہ ڈیٹا مستقبل میں معاشی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کے منصوبے ‘‘سوشیو اکنامک رجسٹری’’ کے تحت صوبہ بھر میں گھروں کو شمار کیا جائے گا اور ہر گھرانے کی معاشی صورت حال درج ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے وضاحت کی کہ سوشیو اکنامک رجسٹری میں شامل افراد ہی سوشل پروٹیکشن پراجیکٹس کے حق دار ہوں گے ۔ رجسٹرڈ شہری ای بائیک، روشن گھرانہ سولر پروگرام، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، ہیلتھ کارڈ، لائیو اسٹاک کارڈ اور اسکالرشپ پروگرام میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ مستند ڈیٹا سے حقیقی مستحقین کو ہی حق ملے گا اور اس پراجیکٹ سے حکومت کو مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ عوام کی سہولت کے لیے رجسٹریشن کا عمل آسان بنایا گیا ہے اور اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ رجسٹریشن سینٹرز پر ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر اہلکاروں میں سروے ٹیب اور سامان بھی تقسیم کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ بھی موجود تھے ۔

 

آج کا اخبار

