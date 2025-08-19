صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ :آم کے کاشتکاروں کیلئے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد

  • ملتان
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر محکمہ زراعت کے ۔۔۔

زیراہتمام ضلع کونسل ہال میں آم کے باغبانوں اور کاشتکاروں کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس جنوبی پنجاب عبدالجبار نے خصوصی شرکت کی۔ ورکشاپ میں آم کی پیداوار، تحفظ، معیار بہتر بنانے ، قدر میں اضافے اور برآمدات بڑھانے سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ایڈیشنل سیکرٹری عبدالجبار نے خطاب میں کہا کہ مظفرگڑھ کی تاریخ میں مینگو فیسٹیول اور اب تربیتی ورکشاپ ایک انقلابی قدم ہے ، جس کا سہرا ڈپٹی کمشنر کو جاتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی مظفرگڑھ کا نام آم کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آم کی پیداوار میں چھٹے نمبر پر ہے لیکن برآمدات ناکافی ہیں، اس کے لیے آم کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ محکمہ زراعت اور مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے موجود ہیں۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ مظفرگڑھ آم کا گھر ہے اور سب سے زیادہ پیداوار رکھنے والا ضلع ہے ۔ ہماری خواہش ہے کہ کاشتکار جدید خطوط پر معیاری آم پیدا کریں اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے زیادہ منافع کمائیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ ہر سال مینگو فیسٹیول اور تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ورکشاپ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت حبیب الرحمٰن، ماہرینِ زراعت عابد حمید اور ڈاکٹر فرح احمد نے شرکاء کو آم کی کاشت، امراض سے بچاؤ، برانڈنگ اور برآمدات کے بارے میں آگاہ کیا۔ تقریب میں ضلعی افسران، باغبانوں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

 

