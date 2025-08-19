صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار کی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ، مقدمات ملتوی

  • ملتان
ڈسٹرکٹ بار کی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ، مقدمات ملتوی

وہاڑی(نمائندہ خصوصی، خبرنگار ) پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹرکٹ بار وہاڑی میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ۔۔۔

وکلاء برادری نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا جس کے باعث مقدمات کی سماعتیں ملتوی ہو گئیں اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسٹرکٹ بار کے صدر شعبان غفور ایڈووکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہڑتال پنجاب بھر میں وکلاء کے گھروں پر پولیس کے غیر قانونی چھاپوں، بلاجواز گرفتاریوں اور بے بنیاد مقدمات کے اندراج کے خلاف کی جا رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء کو دبانے کی یہ کوششیں آئین، قانون اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ صدر بار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گرفتار وکلاء کو فوری رہا کیا جائے اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس