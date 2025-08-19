ڈسٹرکٹ بار کی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ، مقدمات ملتوی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی، خبرنگار ) پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹرکٹ بار وہاڑی میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ۔۔۔
وکلاء برادری نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا جس کے باعث مقدمات کی سماعتیں ملتوی ہو گئیں اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسٹرکٹ بار کے صدر شعبان غفور ایڈووکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہڑتال پنجاب بھر میں وکلاء کے گھروں پر پولیس کے غیر قانونی چھاپوں، بلاجواز گرفتاریوں اور بے بنیاد مقدمات کے اندراج کے خلاف کی جا رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء کو دبانے کی یہ کوششیں آئین، قانون اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ صدر بار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گرفتار وکلاء کو فوری رہا کیا جائے اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔