میلسی :محلہ کچا کوٹ میں بجلی کی تاروں کا جال، حادثے کا خدشہ
میلسی(نامہ نگار) اندرون محلہ کچا کوٹ میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کا جال شہریوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے ۔۔۔
جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔ اہل محلہ راؤ واصف رضا، راؤ محمد مشتاق، راؤ منور علی، راؤ آصف، راؤ نوید اور راؤ ارشد رضا نے کہا کہ متعدد بار شکایات کے باوجود بجلی کی تاروں کو درست نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایکسین میپکو میلسی، ایس ای وہاڑی اور چیف ایگزیکٹو میپکو ملتان سے فوری نوٹس لینے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔