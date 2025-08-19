ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا ستلج کنارے سیلابی صورتحال کا جائزہ
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان نے بوریوالا میں دریائے ستلج کے۔۔۔
ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا اور رکھ جملیرا سمیت مختلف بستیوں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب متوقع ہے اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی ہدایت پر تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں اور مال مویشیوں کی نقل مکانی جاری ہے جبکہ سیلاب متاثرین کے لیے سات ریلیف کیمپ قائم کیے جاچکے ہیں۔ بابر سلیمان نے بتایا کہ ریونیو، ریسکیو 1122، محکمہ لائیوسٹاک اور محکمہ صحت کا عملہ فیلڈ میں موجود ہے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن(ر) ارشد اقبال اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔