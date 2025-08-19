وہاڑی :بااثر افراد پر بزرگ خاتون کی زمین ہتھیانے کا الزام
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر وہاڑی کی حدود میں 5 ڈبلیو بی کی رہائشی 60 سالہ بشیراں بی بی زوجہ محمد امتیاز نے۔۔۔
الزام عائد کیا ہے کہ بااثر افراد نے محکمہ مال کی مبینہ ملی بھگت سے ان کی تین کنال اڑھائی مرلے زرعی اراضی اپنے نام منتقل کرا لی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان احمد علی، مشتاق احمد اور عامر حسین نے انہیں بیٹی کے علاج کا بہانہ بنا کر ہسپتال لے جاکر دستخط اور انگوٹھے لگوائے ، بعد ازاں انکشاف ہوا کہ بیٹی بالکل تندرست تھی اور ان کے دستخط مبینہ طور پر زمین اپنے نام کرانے کے لیے استعمال کیے گئے ۔ بشیراں بی بی کے مطابق ان کی مجموعی ساڑھے چھ کنال اراضی میں سے تین کنال اڑھائی مرلہ، جس کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے ، ہتھیالی گئی۔ متاثرہ خاتون اہل علاقہ کے ہمراہ انصاف کے لیے پریس کلب پہنچیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر و ڈی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔