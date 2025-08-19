صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :بااثر افراد پر بزرگ خاتون کی زمین ہتھیانے کا الزام

  • ملتان
وہاڑی :بااثر افراد پر بزرگ خاتون کی زمین ہتھیانے کا الزام

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر وہاڑی کی حدود میں 5 ڈبلیو بی کی رہائشی 60 سالہ بشیراں بی بی زوجہ محمد امتیاز نے۔۔۔

 الزام عائد کیا ہے کہ بااثر افراد نے محکمہ مال کی مبینہ ملی بھگت سے ان کی تین کنال اڑھائی مرلے زرعی اراضی اپنے نام منتقل کرا لی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان احمد علی، مشتاق احمد اور عامر حسین نے انہیں بیٹی کے علاج کا بہانہ بنا کر ہسپتال لے جاکر دستخط اور انگوٹھے لگوائے ، بعد ازاں انکشاف ہوا کہ بیٹی بالکل تندرست تھی اور ان کے دستخط مبینہ طور پر زمین اپنے نام کرانے کے لیے استعمال کیے گئے ۔ بشیراں بی بی کے مطابق ان کی مجموعی ساڑھے چھ کنال اراضی میں سے تین کنال اڑھائی مرلہ، جس کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے ، ہتھیالی گئی۔ متاثرہ خاتون اہل علاقہ کے ہمراہ انصاف کے لیے پریس کلب پہنچیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر و ڈی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس