مراد آباد میں خدمت کیمپ کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر نے مسائل سنے
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ‘‘حکومت نہیں خدمت’’ کیمپ گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں لگایا گیا۔۔۔
، جہاں نادرا، واپڈا، ریونیو، صحت، تعلیم، لائیو اسٹاک اور سوشل ویلفیئر سمیت تمام سرکاری محکموں کے کاؤنٹر قائم کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے کاؤنٹرز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود سائلین کے مسائل بھی خود سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کیے ۔ بعدازاں انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں قائم سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو تمام بنیادی سہولیات ہر صورت فراہم کی جائیں گی۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق سرکاری خدمات عوام کی دہلیز پر پہنچانے کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے ، جس سے ہزاروں شہری روزانہ مستفید ہورہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ہفتے میں تین روز مختلف یونین کونسلوں میں تمام محکموں کے افسران موجود رہتے ہیں اور اس پورے عمل کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں پودا بھی لگایا۔