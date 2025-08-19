صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مراد آباد میں خدمت کیمپ کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر نے مسائل سنے

  • ملتان
مراد آباد میں خدمت کیمپ کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر نے مسائل سنے

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ‘‘حکومت نہیں خدمت’’ کیمپ گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں لگایا گیا۔۔۔

، جہاں نادرا، واپڈا، ریونیو، صحت، تعلیم، لائیو اسٹاک اور سوشل ویلفیئر سمیت تمام سرکاری محکموں کے کاؤنٹر قائم کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے کاؤنٹرز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود سائلین کے مسائل بھی خود سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کیے ۔ بعدازاں انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں قائم سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو تمام بنیادی سہولیات ہر صورت فراہم کی جائیں گی۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق سرکاری خدمات عوام کی دہلیز پر پہنچانے کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے ، جس سے ہزاروں شہری روزانہ مستفید ہورہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ہفتے میں تین روز مختلف یونین کونسلوں میں تمام محکموں کے افسران موجود رہتے ہیں اور اس پورے عمل کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی سکول مراد آباد میں پودا بھی لگایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس