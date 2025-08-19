صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی معائنوں کی شرح میں اضافہ کرے :ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
پنجاب فوڈ اتھارٹی معائنوں کی شرح میں اضافہ کرے :ڈپٹی کمشنر

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی مبشر حسین اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ہوٹلز، بیکریز، چائے پتی یونٹس، گوشت اور دودھ کے معیار پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی معائنوں کی شرح میں اضافہ کرے اور زیر التواء کیسز کے چالان جلد عدالتوں کو بھجوائے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام دکانداروں کا مکمل ڈیٹا فراہم کیا جائے اور دکانوں پر کام کرنے والے ملازمین کی میڈیکل سکریننگ ہر صورت کروائی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ کوتاہی پر فوڈ اتھارٹی کے افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان

غیر ملکی کمپنی کے عملے سے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی

وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

سندھ حکومت اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس