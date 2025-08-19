پنجاب فوڈ اتھارٹی معائنوں کی شرح میں اضافہ کرے :ڈپٹی کمشنر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی مبشر حسین اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ہوٹلز، بیکریز، چائے پتی یونٹس، گوشت اور دودھ کے معیار پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی معائنوں کی شرح میں اضافہ کرے اور زیر التواء کیسز کے چالان جلد عدالتوں کو بھجوائے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام دکانداروں کا مکمل ڈیٹا فراہم کیا جائے اور دکانوں پر کام کرنے والے ملازمین کی میڈیکل سکریننگ ہر صورت کروائی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ کوتاہی پر فوڈ اتھارٹی کے افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔