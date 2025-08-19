پارکوں کی صورتحال بہتر ،سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت
ملتان (وقائع نگار خصوصی) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے گلگشت لیڈیز پارک اور دھوبی گھاٹ پارک کا دورہ کیا ۔۔۔
اور پارکوں کی حالت و سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے لیڈیز پارک میں لائٹس بہتر بنانے ، واش رومز میں ٹائلز لگانے اور صفائی کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ہدایت دی۔کمشنر نے کہا کہ پارک میں 12 دری کے اردگرد فیری لائٹس اور دیگر سجاوٹ کی جائے جبکہ لیڈیز پارک کی بیرونی دیوار کو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے خوبصورت بنایا جائے ۔دھوبی گھاٹ پارک کی ابتر حالت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر عامر کریم خاں نے دو ہفتوں میں پارک کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ لیول برابر کیا جائے ، گھاس لگائی جائے اور لائٹس درست کی جائیں تاکہ شہریوں کو بہتر ماحول فراہم ہو سکے ۔