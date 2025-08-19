صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

  • ملتان
سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

ملتان (لیڈی رپورٹر) فیلوز کلب جنوبی پنجاب کے کنوینئر پروفیسر ڈاکٹر مسعود الروف ہراج کی جانب سے سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں صدر سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیع سمیت سینئر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ پروفیسر مسعود الروف ہراج نے خطاب میں کہا کہ ایف سی پی ایس پاکستان کی پہچان ہے لیکن فیلوز کو درپیش مسائل فوری حل ہونا چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریننگ سیٹیں کم ہیں، پارٹ ٹو پاس کرنے والوں کو ملازمت نہیں مل رہی، اور ملتان سینٹر میں پسند نا پسند کے کلچر کا خاتمہ ضروری ہے ۔ دیگر شرکاء نے بھی تجاویز پیش کیں۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل اور دیگر نے مسائل غور سے سننے کے بعد ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینریمرمت کے احکامات

ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس