سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی
ملتان (لیڈی رپورٹر) فیلوز کلب جنوبی پنجاب کے کنوینئر پروفیسر ڈاکٹر مسعود الروف ہراج کی جانب سے سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں صدر سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیع سمیت سینئر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ پروفیسر مسعود الروف ہراج نے خطاب میں کہا کہ ایف سی پی ایس پاکستان کی پہچان ہے لیکن فیلوز کو درپیش مسائل فوری حل ہونا چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریننگ سیٹیں کم ہیں، پارٹ ٹو پاس کرنے والوں کو ملازمت نہیں مل رہی، اور ملتان سینٹر میں پسند نا پسند کے کلچر کا خاتمہ ضروری ہے ۔ دیگر شرکاء نے بھی تجاویز پیش کیں۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل اور دیگر نے مسائل غور سے سننے کے بعد ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔