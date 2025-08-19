ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر، سیلابی علاقوں میں سارے فیڈرز سے بجلی کی فراہمی بند کردی گئی ۔۔۔
تفصیل کے مطابق ملتان اور جنوبی پنجاب میں گزشتہ صبح آنے والی بارش سے ترسیلی نظام متاثر ہوا،ملتان شہر کے 30سے زائد جبکہ دیگر شہروں میں 100سے زائد فیڈرز سے بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ،بارش تھمنے پر بجلی کی فراہمی کا کام شروع کیاگیا ۔دوسری طرف ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) کوٹ ادو ڈویژن کے زیر انتظام متعدد بستیوں میں سیلابی صورتحال کے باعث فیڈرز کی برانچز سے بجلی کی سپلائی عارضی طورپر بند کردی گئی۔ ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو کوٹ ادو ڈویژن عبدالواحد نے کہا ہے کہ سیکنڈ سب ڈویژن کوٹ ادو کے 11KVٹیوب ویل 5اورٹیوب ویل 6فیڈرز کی 40سے زائد بستیوں کے علاقوں میں سیلابی پانی آیاہے جسکی وجہ سے بستی سیال، بستی کلاسرا، بستی ککری، بستی ساندہ، بستی سیداں والا، بستی فدا شاہ، بستی اشرف لانگ، بستی چانڈیہ، بستی شبیر لانگ، بستی ڈاکٹر الطاف، بستی ارشاد، بستی جابوجہ شمالی، بستی جابوجہ جنوبی، بستی ڈاکٹر محمد حسین، بستی ساون والا، بستی مراہ، بستی دستی والا، بستی ساندہ، بستی اشرف لمبھڑ، بستی دکھان، بستی شیخ، بستی ٹھوٹھہ، بستی نائی والا، بستی پٹھان، بستی منیر مغل ودیگر بستیوں کو بجلی فراہم کرنے والے ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرزاور ایل ٹی لائنوں سے بجلی منقطع کی گئی ہے۔انہوں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے باعث بیجز نمبر 15اور16کے 1296صارفین کی بجلی کی سپلائی سیفٹی ایس او پیز کے باعث عارضی طورپر بند کی گئی ہے اور ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کریں اور پانی اترنے کے بعد متاثرہ صارفین کی بجلی کی بحالی ممکن بنائیں۔