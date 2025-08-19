صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

  • ملتان
ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر، سیلابی علاقوں میں سارے فیڈرز سے بجلی کی فراہمی بند کردی گئی ۔۔۔

تفصیل کے مطابق ملتان اور جنوبی پنجاب میں گزشتہ صبح آنے والی بارش سے ترسیلی نظام متاثر ہوا،ملتان شہر کے 30سے زائد جبکہ دیگر شہروں میں 100سے زائد فیڈرز سے بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ،بارش تھمنے پر بجلی کی فراہمی کا کام شروع کیاگیا ۔دوسری طرف ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) کوٹ ادو ڈویژن کے زیر انتظام متعدد بستیوں میں سیلابی صورتحال کے باعث فیڈرز کی برانچز سے بجلی کی سپلائی عارضی طورپر بند کردی گئی۔ ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو کوٹ ادو ڈویژن عبدالواحد نے کہا ہے کہ سیکنڈ سب ڈویژن کوٹ ادو کے 11KVٹیوب ویل 5اورٹیوب ویل 6فیڈرز کی 40سے زائد بستیوں کے علاقوں میں سیلابی پانی آیاہے جسکی وجہ سے بستی سیال، بستی کلاسرا، بستی ککری، بستی ساندہ، بستی سیداں والا، بستی فدا شاہ، بستی اشرف لانگ، بستی چانڈیہ، بستی شبیر لانگ، بستی ڈاکٹر الطاف، بستی ارشاد، بستی جابوجہ شمالی، بستی جابوجہ جنوبی، بستی ڈاکٹر محمد حسین، بستی ساون والا، بستی مراہ، بستی دستی والا، بستی ساندہ، بستی اشرف لمبھڑ، بستی دکھان، بستی شیخ، بستی ٹھوٹھہ، بستی نائی والا، بستی پٹھان، بستی منیر مغل ودیگر بستیوں کو بجلی فراہم کرنے والے ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرزاور ایل ٹی لائنوں سے بجلی منقطع کی گئی ہے۔انہوں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے باعث بیجز نمبر 15اور16کے 1296صارفین کی بجلی کی سپلائی سیفٹی ایس او پیز کے باعث عارضی طورپر بند کی گئی ہے اور ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کریں اور پانی اترنے کے بعد متاثرہ صارفین کی بجلی کی بحالی ممکن بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینریمرمت کے احکامات

ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس