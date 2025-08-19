کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود میں ناقص اور بدبودار گوشت برآمد ہوا۔ تفصیل کے مطابق گوشت مارکیٹ نگرآباد میں ویٹرنری افسر کی۔۔
سربراہی میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران عثمان شیخ قریشی کی دکان سے تقریباً 80 کلو گوشت برآمد کیا گیا۔ معائنہ کے دوران یہ گوشت سلاٹر ہاؤس سے فراہم شدہ ثابت نہ ہوا اور اس پر کوئی سرکاری مہر بھی موجود نہ تھی۔ ویٹرنری معائنے میں گوشت ناقص، خراب اور بدبودار پایا گیا جو انسانی خوراک کے لیے ہرگز موزوں نہ تھا۔ اس پر سلاٹر ہاؤس انچارج ویٹرنری افسر صبح صادق کی مدعیت میں تھانہ سٹی کوٹ ادو میں ملزم کے خلاف سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963ء ترمیم شدہ 2016ء کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔