کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی
خانیوال، ملتان (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار، کرائم رپورٹر) ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی زیر صدارت خانیوال میں کھلی کچہری منعقد ہوئی۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راؤ غفار علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ضیائالرحمن اور سرکل آفیسر ساجد علی بھی ہمراہ تھے ۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے جنہیں ریجنل ڈائریکٹر نے ہمدردی سے سنا اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ بشارت نبی نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنا اور بدعنوانی کے خلاف مؤثر کارروائی یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن، رشوت ستانی اور دیگر شکایات پر زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت سخت کارروائی جاری ہے ۔ میرٹ پر فیصلے اولین ترجیح ہیں اور اینٹی کرپشن کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر راؤ غفار علی نے کہا کہ جھوٹی درخواست دینے والوں کے خلاف ضابطہ 182 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔