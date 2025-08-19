صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بجلی کی بندش سمیت تمام معلومات صارفین کو موبائل فون میسج پر بھیجنے کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسرانجینئر گُل محمد زاہد کی ہدایت پرصارفین کو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔۔۔

 صارفین کی میٹرریڈنگ خود کرنے کے لئے اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ موبائل ایپ لانچ کرنے ،صارفین کی شکایات آن لائن رجسٹرڈ کرنے اورجدید کسٹمر فیسلیٹیشن سنٹرز (سی ایف سی ) کے قیام کے بعد صارفین کو بجلی بندش کا شیڈول، ریڈنگ اور بلنگ کے پیغامات بذریعہ موبائل میسج بھیجنے کا فیصلہ کیاگیاہے ۔اس سلسلہ میں ریجن بھر میں بجلی استعمال کرنے والے میپکو صارفین کے موبائل نمبرز کا ڈیٹا اکھٹاکیاجارہاہے تاکہ صارفین کو تمام معلومات گھر بیٹھے مل سکیں ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ہدایت کی آپریشن سرکلوں کے ڈپٹی کمرشل منیجرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے تمام ایگزیکٹو انجینئرز،ایس ڈی اوز، ریونیو آفیسرز، میٹر سپروائزرز، میٹر ریڈرز اور لیول ون سٹاف کو ڈیٹا اکھٹا کرنے کے لئے تربیتی پروگرامز شروع کردئیے گئے ہیں ۔ چیف انجینئر کسٹمرسروسز سید جواد منصوراحمد نے کہا کہ بجلی صارفین کا ڈیٹا ریڈنگ کرنے والے میٹرریڈرز کے ذریعے اکھٹا کیاجارہاہے جو میٹرریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ صارفین کا ڈیٹا اکھٹاکرکے سب ڈویژنوں میں جمع کروائیں گے اور سب ڈویژنوں سے ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرکے سسٹم میں شامل کیاجائیگا۔ ڈپٹی کمرشل منیجر میپکو ملتان سرکل سرور انصاری نے ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی میپکو ہیڈ کوارٹر کے ہمراہ کینٹ/ممتازآباد/سٹی/موسیٰ پاک/شاہ رکن عالم /شجاع آبادڈویژنوں کے افسران اور ریڈنگ سیکشن کے سٹا ف کو آن لائن ٹریننگ دی جبکہ سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ڈی جی خان سرکل ملک خورشیداحمد نے سرکل کمپلیکس میں میٹرریڈرز اور ایس ڈی اوز کو صارفین کے موبائل فون نمبرز کا ڈیٹا اکھٹاکرنے کے لئے آگاہی دی ۔ 

 

