تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار
ملتان (کرائم رپورٹر،لیڈی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن اور پیرافورس نے شہر بھر میں تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔۔۔
مختلف علاقوں میں پختہ تجاوزات مسمار کر دی گئیں جبکہ فٹ پاتھوں پر قبضے ختم کراتے ہوئے بھاری سامان قبضہ میں لے کر ضبط کر لیا گیا۔ اندرون حسین آگاہی میں ترپالیں اور شیڈ گرادیے گئے جبکہ حسن پروانہ اور ٹیپو سلطان کالونی کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کر دی گئیں۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اے سی سٹی، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اقبال خان، سینئر سپرنٹنڈنٹ مظہر نواز خان، انچارج پیرافورس، سپروائزر اینٹی انکروچمنٹ سکواڈ ملک ارشد پہلوان سمیت دیگر عملے نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔ اس دوران چوک ڈیرہ اڈا، حسن پروانہ کالونی اور ٹیپو سلطان کالونی میں قائم پختہ تجاوزات مسمار کرتے ہوئے بھاری سامان تحویل میں لے لیا گیا۔دوسری بڑی کارروائی اندرون شہر کے علاقے حسین آگاہی میں کی گئی جہاں جامع مسجد ولی محمد تک ترپالیں اور شیڈ ختم کر دیے گئے ،وہاں موجود پختہ تجاوزات بھی مسمار کی گئیں اور قبضہ میں لیا گیا سامان ٹرکوں میں لوڈ کر کے میونسپل کارپوریشن سٹور منتقل کر دیا گیا۔افسروں کا کہنا تھا کہ ملتان شہر کو تجاوزات سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں سہولت ملے اور شہر کی خوبصورتی بحال ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق ہیں جنہیں کسی صورت تجاوزات کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عوامی جگہوں پر قبضہ کرنے والے عناصر کے ساتھ کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آئندہ بھی ایسی کارروائیاں تسلسل سے جاری رہیں گی۔