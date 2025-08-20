خاتون ٹیچر کا دور دراز تبادلہ سی ای او کو نظر ثانی کی ہدایت
ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بنچ کے جسٹس احسن رضا کاظمی نے مظفرگڑھ کی خاتون ٹیچر شہر بانو کے دور افتادہ علاقے میں تبادلے کے خلاف دائر رٹ نمٹاتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر کو ہدایت کی۔۔۔
کہ وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کریں اور پٹیشنر کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کریں۔ پٹیشنر کے وکیل فیاض احمد خان بلوچ نے مؤقف اختیار کیا کہ محکمہ تعلیم کی پالیسی کے تحت خاتون اساتذہ کا تبادلہ گھر سے 20 کلومیٹر کے اندر ہو سکتا ہے لیکن شہر بانو کا تبادلہ میراں پور کر دیا گیا جو 35 سے 40 کلومیٹر دور ہے ، اس لیے تبادلہ منسوخ کیا جائے ۔ عدالت نے سی ای او کو معاملہ ازسرنو دیکھنے کی ہدایت کی۔