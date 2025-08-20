ملتان میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس، اتحاد و یکجہتی پر زور
ملتان (وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر) جشنِ آزادی اور معرکۂ حق کی کامیابی کے حوالے سے ملتان میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی و خطیب بادشاہی مسجد لاہور مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے کی۔ کانفرنس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ملتان کریم بخش جوتہ، سی پی او صادق علی ڈوگر، ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو، ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلمان ودیگر افسروں، علماء کرام اور امن کمیٹیوں کے ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ملتان مدینۃالاولیاء ہے اور یہاں سے پیغام امن و وحدت کو عام کرنا ضروری ہے ، پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اس کی سلامتی اور تحفظ سب کی ذمہ داری ہے ، قیام پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار نمایاں رہا اور آج بھی منبر و محراب کے وارث اور ملک کی وحدت اور استحکام کے ضامن ہیں۔انہوں نے کہا مزید کہ قوم معرکۂ حق میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دئیے ۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے ۔ دیگرمقررین نے کہا پاکستان کا دفاع بہادر افواج کے مضبوط ہاتھوں میں ہے اور دشمن کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا،متحد قوم بن کر ہی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔آخر میں شہداء کے درجات کی بلندی، سیلاب متاثرین کے لئے دعائے مغفرت، ملکی سلامتی، اتحاد امت اور کشمیر و فلسطین کی آزادی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔