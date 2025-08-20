پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آفس میں ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی لیکچر
ملتان (کرائم رپورٹر) ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے دفتر میں ڈرائیوران کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔
انچارج ایجوکیشن یونٹ سہیل احمد انسپکٹر نے شرکاء کو ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کی افادیت، محفوظ ڈرائیونگ، سڑک پر دوسروں کے حقوق کا خیال، لین لائن ڈسپلن اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے اجتناب بارے بتایا،انہوں نے کہا کہ رفتار مناسب رکھیں ۔تاکہ دوران ڈرائیونگ اچانک بریک لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے ، دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں گیئر تبدیل کرکے گاڑی کو روکا جا سکے ۔ ڈرائیوروں کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے فٹنس کے حوالے سے ضروری چیکنگ بارے بریفنگ دی۔انہوں نے بس میں ضروری سیفٹی آلات رکھنے کی تاکید بھی کی۔ اس حوالے سے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ۔