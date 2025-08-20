رشوت ستانی کیس، قانونگو سلمان تاثیر کی عبوری ضمانت منظور
ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس صادق محمود خرم نے رشوت ستانی کیس میں محکمہ مال مظفرگڑھ کے قانونگو سلمان تاثیر کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری 26 اگست تک منظور کر لی اور محکمہ انسداد رشوت ستانی سے رپورٹ طلب کر لی۔
ملزم کے وکیل محمد علی صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ اینٹی کرپشن حکام نے پٹیشنر پر ریکارڈ میں ردوبدل اور بے قاعدگیوں کے الزامات عائد کر کے مقدمہ درج کیا اور گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سلمان تاثیر بے گناہ ہیں اور انہیں بلاوجہ اس مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے ۔ عدالت نے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے مزید کارروائی کیلئے رپورٹ طلب کر لی۔