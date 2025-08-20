صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت ستانی کیس، قانونگو سلمان تاثیر کی عبوری ضمانت منظور

  • ملتان
رشوت ستانی کیس، قانونگو سلمان تاثیر کی عبوری ضمانت منظور

ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس صادق محمود خرم نے رشوت ستانی کیس میں محکمہ مال مظفرگڑھ کے قانونگو سلمان تاثیر کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری 26 اگست تک منظور کر لی اور محکمہ انسداد رشوت ستانی سے رپورٹ طلب کر لی۔

ملزم کے وکیل محمد علی صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ اینٹی کرپشن حکام نے پٹیشنر پر ریکارڈ میں ردوبدل اور بے قاعدگیوں کے الزامات عائد کر کے مقدمہ درج کیا اور گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سلمان تاثیر بے گناہ ہیں اور انہیں بلاوجہ اس مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے ۔ عدالت نے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے مزید کارروائی کیلئے رپورٹ طلب کر لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر