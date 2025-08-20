پاکستان میں دالوں کی صنعت کے فروغ کیلئے حکمت عملی تیار
ملتان (خصوصی رپورٹر) محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، پی اے آر سی اسلام آباد اور آسٹریلوی ادارہ برائے بین الاقوامی زرعی تحقیقات کے اشتراک سے دالوں کی ویلیو چین پراجیکٹ کا اختتامی پالیسی مکالمہ منعقد ہوا۔
اس موقع پر پروجیکٹ ٹیم نے پاکستان میں دالوں کے شعبے کے لیے 2020 سے 2025 تک کے اقدامات پر مبنی پہلی جامع ’’دالوں کی انڈسٹری ڈویلپمنٹ حکمت عملی‘‘ پیش کی۔یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ کے پراجیکٹ لیڈر ڈاکٹر راجندر اہدی کاری نے شرکاء کا خیر مقدم کیا اور دالوں کی ویلیو چین پراجیکٹ کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ ماہرین نے کہا کہ اس حکمت عملی سے پالیسی سازوں اور کسانوں کو رہنمائی ملے گی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کسانوں کو گریڈنگ، صفائی، برانڈنگ اور باہمی تعاون کے ذریعے دالوں کی بہتر پیداوار اور منڈیوں سے مضبوط تعلقات کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔اس اجلاس کی صدارت چیئرمین نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) نے کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار دالوں کی انڈسٹری کے لیے تیار کی جانے والی حکمت عملی نہ صرف کسانوں بلکہ محققین، تعلیمی اداروں اور پالیسی ورکرز کے لیے بھی معاون ثابت ہوگی۔اس موقع پر سندھ، پنجاب اور خیبرپختونخوا کے ڈائریکٹرز جنرل ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن، ممبر پلاننگ کمیشن ڈاکٹر مبارک علی، ڈائریکٹر پلسز ڈاکٹر خالد حسین، ورلڈ بینک، لوک سانجھ فاؤنڈیشن اور پودا کے نمائندے بھی شریک ہوئے ۔ چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر غلام صادق آفریدی نے تقریب کے اختتام پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔