تعلیمی اداروں میں رنگین کوڑا دان لازمی قرار

  • ملتان
تعلیمی اداروں میں رنگین کوڑا دان لازمی قرار

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں رنگین کوڑا دان نصب کرنا لازمی قرار دے دیا۔ جاری مراسلے کے مطابق گرین کوڑا دان بائیوڈیگریڈیبل اور آرگینک ویسٹ کے لیے۔۔۔

 بلیو بن کاغذ، پلاسٹک، دھات اور شیشہ جیسے ری سائیکلیبل ویسٹ کے لیے جبکہ بلیک یا گرے بن نان ری سائیکلیبل فضلے کے لیے مخصوص ہوں گے ۔ طلبہ، اساتذہ اور وزیٹرز کو فضلہ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے رنگوں سے رہنمائی دی جائے گی۔ ای پی اے پنجاب کی ٹیمیں اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی مانیٹرنگ کریں گی اور اس پر عملدرآمد کرنے والے اداروں کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا جو ماحولیاتی پائیداری میں ان کی شراکت کا اعتراف ہوگا۔

 

