محکمہ سکولز ملتان کے 21جونیئر کلرکوں کا تبادلہ کردیا گیا

  • ملتان
محکمہ سکولز ملتان کے 21جونیئر کلرکوں کا تبادلہ کردیا گیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز ملتان نے 21 جونیئر کلرکس کا تبادلہ کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ اہلکار تین سال سے ایک ہی جگہ تعینات تھے ۔

تبادلہ ہونے والے کلرکس میں غلام عباس، اسامہ، محمد نعمان، نسرین عارف، سید مزمل، محمد احمد، محمد طیب، محمد رضوان حسین، عبداللہ حسنین، اصف امیر، شیخ وہاب، قلندر علی، طلعت مجید، محمد اجمل، محمد عبداللہ، محمد محسن محمود، غلام نازک، مصباح صدیقی، سعد سعید اور محمد یاسر شامل ہیں۔محکمہ سکولز کی جانب سے ان تمام اہلکاروں کو فوری طور پر اپنی نئی جگہ پر جوائن کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

