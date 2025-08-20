صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچاؤ،حکومت نے کوئی پلاننگ نہیں کی ، تیمور الطاف

  • ملتان
سیلاب سے بچاؤ،حکومت نے کوئی پلاننگ نہیں کی ، تیمور الطاف

ملتان (لیڈی رپورٹر) ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف این اے 148 بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا کے اضلاع بونیر، سوات، باجوڑ اور شانگلہ میں حالیہ سیلاب سے سینکڑوں جانوں کا ضیاع اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے ۔

 تعلیمی ادارے اور ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں اور متاثرہ علاقے معاشی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال سیلاب تباہی مچاتا ہے مگر حکومت نے آج تک نیشنل لیول پر کوئی جامع حکمت عملی یا ایسا منصوبہ نہیں بنایا جس سے جانی و مالی نقصان روکا جا سکے یا بارش کے پانی کو محفوظ بنا کر مستقبل میں استعمال کیا جا سکے ۔ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہر صوبے کے مسائل کے مطابق ترجیحات طے کرے ۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک متاثرہ عوام کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے ۔

 

