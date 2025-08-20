خانیوال ـ غیر معیاری اشیاء خوردونوش کی فروخت عروج پر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال شہر اور گردونواح میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء خوردونوش کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے ۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی دکاندار اور تاجر کم قیمت پر خریدی گئی غیر معیاری اشیاء کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کے نرخوں کے مطابق فروخت کر کے ناجائز منافع کما رہے ہیں۔ ان اشیاء کے استعمال سے عوام کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی نااہلی اور عدم توجہی کے باعث شہر اور مضافاتی علاقوں میں مضر صحت مصنوعات کی بھرمار ہو گئی ہے ۔ دکاندار زیادہ نفع حاصل کرنے کی خاطر غیر معروف کمپنیوں کی مقامی سطح پر تیار شدہ اشیاء فروخت کر رہے ہیں جن کے برانڈ نام بھی جعلسازی کے ذریعے معروف کمپنیوں کے ناموں سے مشابہ رکھے جاتے ہیں تاکہ خریدار دھوکہ کھا جائیں۔ اس صورتحال پر شہری سخت پریشان ہیں اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو صحت کے سنگین مسائل سے بچایا جا سکے ۔