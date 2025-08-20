صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی :ستلج سائفن پر پانی میں اضافہ دفعہ 144 نافذ

  ملتان
میلسی (نامہ نگار ) دریائے ستلج کے سائفن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔

 ڈی ایس پی میلسی چوہدری سعید احمد سیال نے بتایا کہ جوان ہمہ وقت الرٹ ہیں اور سکیورٹی و سیفٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ صدر شمعون خان جوئیہ نے ٹیم کے ہمراہ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا جبکہ ریسکیو 1122 نے دریائی علاقے میں کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے دریا پر سیر، نہانے اور کشتی رانی پر پابندی لگا دی ہے ۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے موضع تھیں وڈا کا بند ٹوٹ گیا جس کے باعث مقامی زمیندار ملک حاجی گل محمد کی 125 ایکڑ زرعی زمین زیر آب آگئی اور کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں۔ نمبردار ملک نوید اسلم واگی نے حکومت سے متاثرین کی مدد کی اپیل کی۔

 

