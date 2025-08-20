اساتذہ کی حاضری،طلبہ کی کارکردگی پر توجہ دی جائے :عثمان طاہر
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت سردار کوڑے خان سکول کے انتظامی امور کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے سکول کے موجودہ انفراسٹرکچر، اساتذہ کی دستیابی اور طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ سکول میں صاف پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی، کلاس رومز کی تزئین و آرائش اور تعلیمی ماحول کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ طلبہ کو معیاری تعلیم میسر آ سکے ۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی حاضری اور طلبہ کی کارکردگی پر خصوصی توجہ دی جائے اور نظم و ضبط و معیار تعلیم پر کسی صورت سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔پرنسپل سردار کوڑے خان سکول طاہر بشیر نے سکول کے انتظامی امور اور تعلیمی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی جبکہ سی ای او تعلیم طاہرہ عزیز نے ضلع بھر کی تعلیمی صورتحال اور محکمہ تعلیم کے اقدامات سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع کے مختلف سکولوں میں انفراسٹرکچر کی بہتری، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے اور طلبہ کی تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق دیہی و شہری دونوں علاقوں میں یکساں تعلیمی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ انعم حفیظ، اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور، پرنسپل طاہر بشیر سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے ۔