صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر پر الزامات حقیقت کے منافی ہیں :ساجد مہدی سلیم

  • ملتان
کمشنر پر الزامات حقیقت کے منافی ہیں :ساجد مہدی سلیم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے کیبنٹ ڈویژن سید ساجد مہدی سلیم نے کمشنر ملتان پر نجی ٹی وی چینلز کے الزامات کو شرمناک اور حقیقت کے منافی قرار دیا۔

 انہوں نے کہا کہ کمشنر ملتان کی سروس شفافیت اور فرض شناسی کا عملی نمونہ ہے اور ان کی خدمات عوامی خدمت کی روشن مثال ہیں۔سید ساجد مہدی سلیم نے مزید کہا کہ بعض مخصوص چینلز کا زہریلا پراپیگنڈہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد ایماندار اور نڈر افسران کو نشانہ بنانا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس مہم میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی فرض شناس افسر پر اس طرح کی جسارت نہ ہو۔انہوں نے زور دیا کہ کمشنر ملتان کی کردار کشی کسی بھی طرح قابل قبول نہیں اور عوام کو شفافیت، دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے افسران کا اعتماد بحال رہنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر