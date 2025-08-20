کمشنر پر الزامات حقیقت کے منافی ہیں :ساجد مہدی سلیم
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے کیبنٹ ڈویژن سید ساجد مہدی سلیم نے کمشنر ملتان پر نجی ٹی وی چینلز کے الزامات کو شرمناک اور حقیقت کے منافی قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ کمشنر ملتان کی سروس شفافیت اور فرض شناسی کا عملی نمونہ ہے اور ان کی خدمات عوامی خدمت کی روشن مثال ہیں۔سید ساجد مہدی سلیم نے مزید کہا کہ بعض مخصوص چینلز کا زہریلا پراپیگنڈہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد ایماندار اور نڈر افسران کو نشانہ بنانا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس مہم میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی فرض شناس افسر پر اس طرح کی جسارت نہ ہو۔انہوں نے زور دیا کہ کمشنر ملتان کی کردار کشی کسی بھی طرح قابل قبول نہیں اور عوام کو شفافیت، دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے افسران کا اعتماد بحال رہنا چاہیے ۔