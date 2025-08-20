مظفر گڑھ :شجرکاری مہم شروع،500 پودے مفت تقسیم
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی سے بچنے کا واحد راستہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہے ۔
انہوں نے عوام پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ بنائیں۔ یہ بات انہوں نے فیاض پارک میں پودا لگاتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ خود بھی پودے لگائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے ۔ انہوں نے کہا کہ لگائے گئے پودوں کی حفاظت اور نگہداشت یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ یہ تناور درخت بن سکیں اور ماحول کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوں۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ انعم حفیظ، سی ای او تعلیم طاہرہ عزیز، سی ای او صحت ڈاکٹر فیاض احمد، ڈائریکٹر پیرافورس محمد خورشید اور سول ڈیفنس آفیسر سحرش ارشاد نے بھی شجرکاری میں حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر راشد محمود نے بتایا کہ فیاض پارک میں 100 پودے لگائے گئے جبکہ 500 پودے عوام میں مفت تقسیم کیے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے پارک میں موجود بچوں میں پودے بھی تقسیم کیے اور انہیں درختوں کی اہمیت اور ماحول دوست سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔