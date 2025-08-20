ماہڑہ شرقی کی بستیوں کو جانیوالی سڑک ناقابل استعمال
ماہڑہ (نامہ نگار )ماہڑہ شرقی کے شمال میں واقع بستی چرکی سے نامور قاری القرآن قاری محمد نصراللہ مالکی کے آبائی گاؤں اور ملحقہ بستیوں کو جانے والی واحد سڑک مسلسل بارشوں کے باعث کیچڑ اور پھسلن کا شکار ہو گئی ہے ۔
تین سے چار کلو میٹر طویل راستہ کچی ہونے کی وجہ سے ہر بارش کے بعد ناقابل استعمال ہو جاتا ہے ، جہاں طلبہ کا گزرنا مشکل اور سواریوں کا گزرنا ناممکن ہو جاتا ہے ۔ برسات کے دنوں میں بستی بوہڑ والا، مراد والا، ماہڑھے والا، ودھیں والا، آرائیں والا اور دیگر قریبی آبادیاں آمد و رفت کے مسائل کا شکار ہیں کیونکہ متبادل سڑک میسر نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کیچڑ اور پھسلن کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف، ایم پی اے عون حمید ڈوگر اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس راستے کو میٹل روڈ بنایا جائے تاکہ مشکلات ختم ہوں۔