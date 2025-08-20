صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کی کھلی کچہریاں، مسائل سنے

  ملتان
ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کی کھلی کچہریاں، مسائل سنے

رنگ پور (نمائندہ دنیا) ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے تھانہ رنگ پور، سٹی اور صدر سرور شہید میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل موقع پر سماعت کرتے ہوئے فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔

 ڈی ایس پی سٹی، اے ایس پی علی احمد اور ڈی ایس پی سرور شہید عبالشکور قیصرانی بھی شریک تھے ۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے تھانوں کا دورہ کیا اور پولیس ملازمین سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہلکاروں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بلا خوف و پریشانی فرائض انجام دے سکیں۔ ڈی پی او نے بہترین صفائی پر خاکروب محمد آصف کو 2 ہزار روپے نقد انعام اور تعریفی سند دی۔مزید برآں تفتیشی افسران کو ہدایت دی گئی کہ کوئی بے گناہ سزا نہ پائے اور نہ ہی کوئی گناہگار بچ نکلے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی شکایات پر فوری کارروائی ہوگی اور موقع پر نہ پہنچنے والے افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔

 

