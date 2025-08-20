دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، کٹاؤ میں شدت
مونڈکا (نامہ نگار) دریائے سندھ میں اس وقت چھ تا سات لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے جس کے باعث دریائی کٹاؤ میں شدت پیدا ہو گئی ہے ۔
کلیم چوک، بیٹ کھبڑ اور بیٹ حاجی شیر خان میں ہزاروں ایکڑ اراضی اور فصلات دریا برد ہو چکی ہیں۔ کئی مقامات پر دریائے سندھ اوور فلو کر کے پانی بستیوں اور کھڑی فصلوں میں داخل ہو گیا ہے جس سے مقامی کسان شدید متاثر ہوئے ہیں۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے عملی اقدامات کرنے کے بجائے انہیں دریائے سندھ کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ۔ کسانوں اور مکینوں کو اپنی محنت سے اگائی گئی فصلیں تباہ ہونے پر شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔سماجی رہنما اور مسلم لیگ ن کے رہنما غلام یاسین خان بلوچ نے کہا کہ انتظامیہ نے سیلابی صورتحال میں مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، واٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محکمہ انہار ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ متاثرہ علاقوں کے باسیوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔