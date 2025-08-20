ملک شیر محمد اعوان میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا یکم ستمبر سے آغاز
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) میاں چنوں کی سرزمین ایک بار پھر کرکٹ کے شاندار ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہی ہے ۔
ملک شیر محمد اعوان میموریل ٹورنامنٹ یکم ستمبر سے 7 ستمبر تک میونسپل کمیٹی میں منعقد ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ کو نہ صرف کرکٹ ایونٹ بلکہ کھیلوں کے فروغ کی اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے ۔چیئرمین میاں آصف ندیم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں کا رجحان اجاگر کرنا اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپ بال کرکٹ پاکستان میں بے حد مقبول ہے ، مگر اسے مزید منظم کرنے اور کھلاڑیوں کو مواقع دینے کے لیے اس قسم کے بڑے ایونٹس کا انعقاد ضروری ہے ۔