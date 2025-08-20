صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی عوامی کمیٹی کا این جی او کیخلاف احتجاج

  • ملتان
جماعت اسلامی عوامی کمیٹی کا این جی او کیخلاف احتجاج

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) جماعت اسلامی عوامی کمیٹی کے رہنماؤں نے جعلی این جی او کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کی قیادت کمیٹی کے سرپرست اور نائب امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی پروفیسر راؤ فرمان کوثر نے کی۔

اس موقع پر نائب صدر رانا ارشاد، جنرل سیکرٹری راؤ زاہد سرفراز، سینئر نائب صدر راؤ محمد دیوان اور رضوان قریشی بھی موجود تھے ۔مظاہرین نے الزام لگایا کہ جعلی این جی او نے مقامی شہریوں کو فراڈ اور دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا ہے اور مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ اطلاع ملنے پر صدر تھانہ پولیس نے دو ملزمان محمد زمان اور واصف علی کو گرفتار کر لیا جبکہ مقدمہ محمد عادل کی مدعیت میں درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ 

 

