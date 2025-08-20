بہاولپور:سپیشل سیکرٹری زراعت کا دورہ، زرعی سہولیات کا جائزہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مگسی نے بہاولپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے ماڈل ایگری مال اور کسان سہولت سنٹر کا معائنہ کیا۔۔۔
جہاں محکمہ زراعت کے افسروں نے انہیں کپاس کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی اقدامات پر بریفنگ دی۔افسران نے بتایا کہ ماڈل ایگری مال کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اسے جلد فعال کر دیا جائے گا، یہاں ایک ہی چھت تلے کاشتکاروں کو جدید زرعی سہولیات، تربیت اور ہائی ٹیک مشینری میسر ہوگی۔ کسان سہولت سنٹرز پر معیاری پیسٹی سائیڈز رعایتی نرخوں پر فراہم کی جارہی ہیں جبکہ ان کی خرید و فروخت کا درست ریکارڈ رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ماہرین کی جانب سے کپاس کے کیڑوں اور بیماریوں کے مؤثر تدارک کے لئے کسانوں کو رہنمائی دی جارہی ہے ۔ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل غوری نے بتایا کہ اب تک 80 ہزار سے زائد کسان کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں اور مزید اجرا جاری ہے ۔ نوجوان زرعی گریجویٹس کو انٹرن شپ کے ذریعے عملی تربیت فراہم کی جارہی ہے ۔ کپاس کی موجودہ صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ فیلڈ عملہ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لئے سرگرم ہے ۔بعد ازاں سپیشل سیکرٹری نے ہارٹیکلچرل ریسرچ سٹیشن بہاولپور کا بھی دورہ کیاجہاں انہیں کھجور کی کاشت اور برآمدات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی سے نہ صرف کسان خوشحال ہوں گے بلکہ زرعی پیداوار اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔
