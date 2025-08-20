صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ اوقاف پنجاب کا ربیع الاوّل پر نعت خوانی مقابلہ اعلان

  • ملتان
ملتان (وقائع نگار خصوصی)محکمہ اوقاف پنجاب نے ربیع الاوّل کے موقع پر نعت خوانی کے مقابلوں کا اعلان کیا ہے ۔ یہ مقابلے ضلعی اور صوبائی سطح پر منعقد ہوں گے ۔

 اس سلسلے میں چار کیٹگریز بنائی گئی ہیں۔پہلی کیٹگری میں 15 سال سے کم عمر لڑکے ، دوسری میں 15 سال سے کم عمر لڑکیاں، تیسری میں 15 سے 25 سال تک کے لڑکے اور چوتھی میں اسی عمر کی لڑکیاں شامل ہوں گی۔محکمہ اوقاف کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے الگ الگ کیٹگریز رکھی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبا و طالبات اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، ضلع ملتان کے نعت خوانی مقابلے کل صبح 9 بجے جامع مسجد دربار حضرت بہاء الدین زکریا میں ہوں گے ۔شمولیت کے خواہش مند امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی عمر کے تصدیقی کاغذات کی دو نقول اور تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر مقابلے سے قبل دفتر اوقاف ملتان میں جمع کرائیں۔محکمہ اوقاف کا کہنا ہے کہ ان مقابلوں کا مقصد نوجوان نسل میں عشق رسول ؐ کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے ۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے نعت خواں طلبا و طالبات کو ضلعی سطح پر منتخب کرکے صوبائی مقابلوں کے لئے نامزد کیا جائے گا۔

 

 

