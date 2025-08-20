صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کیخلاف مقدمات درج

ملتان(کرائم رپورٹر)شہریوں کو بوگس چیک دینے کے الزام میں پولیس نے چار افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔

کوتوالی پولیس کو علی رضا نے بتایا کہ ملزمان معصومہ اور وسیم نے ادھار کی مد میں پیسے وصول کرکے چیک دیا جو مقرر وقت پر ڈس آنر ہوگیا دریں اثنا شاہ رکن عالم پولیس کو محسن رضا نے بتایا کہ ملزم فیصل رمضان نے 1لاکھ 35ہزار کی بابت چیک دیا جو کیش ہی نہ ہوسکا جبکہ راو اکرم نے بتایا کہ ملزم نے پچاس لاکھ کی بابت بوگس چیک دیا ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر