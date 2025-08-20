بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کیخلاف مقدمات درج
ملتان(کرائم رپورٹر)شہریوں کو بوگس چیک دینے کے الزام میں پولیس نے چار افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔
کوتوالی پولیس کو علی رضا نے بتایا کہ ملزمان معصومہ اور وسیم نے ادھار کی مد میں پیسے وصول کرکے چیک دیا جو مقرر وقت پر ڈس آنر ہوگیا دریں اثنا شاہ رکن عالم پولیس کو محسن رضا نے بتایا کہ ملزم فیصل رمضان نے 1لاکھ 35ہزار کی بابت چیک دیا جو کیش ہی نہ ہوسکا جبکہ راو اکرم نے بتایا کہ ملزم نے پچاس لاکھ کی بابت بوگس چیک دیا ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے۔