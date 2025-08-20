خانیوال:چینی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال شہر میں چینی کا بحران روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ سرکاری نرخ 173 روپے فی کلو محض کاغذوں تک محدود ہوکر رہ گئے ہیں۔
مارکیٹ میں شہری یا تو دکانداروں کے رحم و کرم پر ہیں یا پھر 200 روپے فی کلو کے حساب سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مقامی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ بیشتر دکاندار چینی فروخت کرنے سے انکار کرتے ہیں جبکہ جو دستیاب ہے وہ بھی اضافی قیمت پر دی جاتی ہے ۔ اس صورتحال نے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق اگر حکومت نے نرخ 173 روپے فی کلو مقرر کیے ہیں تو مارکیٹ میں عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ مصنوعی بحران ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی ملی بھگت سے پیدا ہوا ہے ، اجس پر قابو پانے میں انتظامیہ بری طرح ناکام ہے ۔ سماجی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر سخت کارروائی کرے ، بصورت دیگر بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔