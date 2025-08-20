صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

  • ملتان
مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی ، پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیموں نے سول لائنز سب ڈویژن خانیوال کے علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کیا۔

 سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نصراللہ خان ناصر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں ایکسین خانیوال ڈویژن ریحان علی چوہان اور ایس ڈی او سول لائنزفرسٹ سب ڈویژن عبدالستار کی سربراہی میں ٹیموں نے چک 70/10-R آریا نگر، چک 71/10-R، چک 66/10-Rاورچک 44/10-Rمیں 30لاکھ40ہزارروپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 2زرعی ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمرز، 5سنگل اور تھری فیز میٹرزاور800میٹر ایل ٹی کنڈکٹر اُتارلیاجبکہ چیکنگ کے دوران 7افراد کو ایل ٹی لائنوں سے ڈائریکٹ کنڈیاں لگارکر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ ا۔ بجلی چوری میں استعمال ہونے والی تاریں اورمیٹرز بھی اُتارلئے گئے جبکہ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرانے کے لئے درخواستیں متعلقہ پولیس سٹیشن میں بھیج دیں ۔

 

