ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز
ٹبہ سلطانپور (نامہ نگار ) موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے ٹیم گرین پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔
تنظیم نے ایک لاکھ پودے لگانے اور ان کی حفاظت یقینی بنانے کا عزم کیا ہے ، اب تک تیس ہزار سے زائد پودے مختلف دیہات، چکوک، شہری آبادیوں اور قبرستانوں میں لگا د ئیے گئے ہیں۔ ٹیم گرین پاکستان کے چیئرمین ملک شاہجہان آہیر نے کہا کہ ضلع وہاڑی میں پہلی مرتبہ نجی سطح پر اتنی بڑی شجرکاری کی جا رہی ہے ، جو موسمیاتی تغیرات کے مقابلے میں اہم قدم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پودے لگانا اور ان کی دیکھ بھال صدقہ جاریہ ہے ، یہی آئندہ نسلوں کے لیے آلودگی سے پاک ماحول مہیا کرے گا۔ ملک شاہجہان آہیر نے عوام سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی آبیاری یقینی بنائیں۔ اس موقع پر فہد خان پٹھان، محمد عمران، اظہر شفیق سمیت معززین علاقہ موجود تھے ۔