ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈاکٹر اعجاز انجم کو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 خانیوال تعینات کر دیا گیا۔
ریسکیو آفیسرز اور جوانوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر ریسکیو کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز انجم نے کہا کہ ریسکیو سروس عوام کی خدمت کے لیے ہم سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے ۔ ہم سب مل کر اس سروس کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ خانیوال کے عوام کو بروقت اور بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اولین فرض عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے ، اس کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ اس موقع پر کنٹرول روم انچارج شہزاد چوہدری، ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد امتیاز، سٹیشن کوآرڈینیٹر محمد سلیم، سمیع اللہ، عبدالمنان، راؤ ساجد علی، شفٹ انچارج شفقت رسول، سلیم نظر اور میڈیا کوآرڈینیٹر راشد چوہدری سمیت دیگر افسران و جوان بھی موجود تھے ۔