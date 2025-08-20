صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن (ر) محمد سہیل چوہدری نے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) وہاڑی کے پولیس افسران کو غیر معمولی پیشہ وارانہ کارکردگی پر تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا۔

 سادہ مگر پروقار تقریب میں آر پی او نے کہا کہ سی سی ڈی نے قلیل مدت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے کئی خطرناک کریمنل گینگز کو گرفتار کیا۔آر پی او نے ریجنل آفیسر کامران عامر خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ٹیم کو مزید محنت اور جانفشانی سے کام کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ وارانہ دیانت، تندہی اور بروقت کارروائی کسی بھی محکمہ کی کامیابی کی کنجی ہیں اور سی سی ڈی وہاڑی نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔اس موقع پر ایس ایچ او سی سی ڈی شاہد اسحاق گجر، سب انسپکٹر صفدر جوئیہ، ڈیٹا آپریٹر محمد افضل اور کانسٹیبل محمد محمود بھی موجود تھے ۔ افسران اور جوانوں کی محنت اور لگن کی بدولت ضلع میں جرائم کے خاتمے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔

 

