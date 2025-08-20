صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کی ایڈمیشن کمیٹی کا ہدف پورا نہ ہوسکا، داخلوں کی تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع کردی گئی ۔تفصیل کے مطابق زکریا یونیورسٹی میں نئے تعلیمی سیشن میں داخلے تاحال جاری ہیں۔۔۔

ایڈمیشن کمیٹی کی طرف سے مقرر ہ کردہ ہدف پورا نہ ہوسکا،پہلے مرحلے میں کم داخلوں کو اپنی پلاننگ کا حصہ بتانے والے چیئرمین دوسرے فیز میں بھی ہدف حاصل نہ کرسکے ، سینڈیکیٹ کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ 39سو داخلے ہوچکے ہیں جبکہ ایک ہزار ووچر جاری کئے جاچکے ہیں مگر 18اگست کو ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں داخلوں کی تاریخ میں توسیع کافیصلہ کیا ،داخلوں کی آخری تاریخ جو پہلے 18 اگست 2025 تھی ،اب 25 اگست 2025 تک توسیع کر دی گئی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک اور غلط فیصلہ ہے کیونکہ دیگر یونیورسٹیاں تیزی سے اپنی میرٹ لسٹ آویزاں کررہی ہیں اور داخلے پورے کررہی ہیں ،ضرورت اس امر کی تھی کہ میرٹ لسٹ فوری آویزاں کرکے ووچر جاری کئے جاتے ،ساتھ ساتھ مشروط طور پر درخواستوں کی وصولی کا عمل بھی جاری رہتا کیونکہ یونیورسٹی میں سیٹوں کی تعداد 12ہزار ہے ،اس طرح زیادہ سے زیادہ داخلے کئے جاسکتے تھے جبکہ ایمرسن یونیورسٹی ،ایئر یونیورسٹی ، این ایف سی یونیورسٹی اورویمن یونیورسٹی نے میرٹ لسٹیں لگاکر اپنے داخلو ں کا 80فیصد سے زائدحصہ مکمل کرلیا ہے ، ایسا لگتا ہے یونیورسٹی کے سیاسی کردار وائس چانسلر کو حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں کررہے ہیں ۔جس کا نقصان یونیورسٹی کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے ۔

 

