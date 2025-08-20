شدید بارشیں ، محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ملتان میں منگل کے روز بھی بارش کا جاری رہا ،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔
اس سلسلے میں منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان نے بھی بارش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ہائی الرٹ جاری کردیا اور تمام سیوریج، ڈسپوزل سٹیشن ڈویژنوں کے افسروں، فیلڈ سٹاف کو ہنگامی بنیادوں پر طلب کرکے شہر بھر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے لیے آپریشن شروع کردیا گیا اس دوران منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان نے تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو فل کیپسٹی پر چلانے کی ہدایت کی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان نے شہربھر میں نکاسی آب کے آپریشن کی لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کی اس دوران ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ذیشان شوکت گوندل اور ڈائریکٹر ورکس محمد ندیم نے ا یم ڈی واسا کو ڈسپوزل اسٹیشنوں پر ریکارڈ کی گئی ۔بارش سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بارش خان ویلیج ڈسپوزل سٹیشن پر 09 ملی میٹر، سورج میانی ڈسپوزل اسٹیشن پر سے 08 ملی میٹر، سمیجہ آباد ڈسپوزل اسٹیشن پر 02 ملی میٹراور پرانا شجاع آباد روڈ پر 05ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس دوران ایم ڈی واسا خالد رضا خان نے تمام سیوریج افسروں کو شاہراوں کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقوں سے بھی بارش کے پانی کو بروقت نکالنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی اور انہوں نے تمام افسروں کو مزید بارش کی پیشگوئی کے سلسلے میں الرٹ رہنے اور اپنی اپنی حدود میں نکاسی آب کی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تمام سیوریج اور ڈسپوزل سٹیشن ڈویژنوں کے افسروں اور سٹاف کو بارش کے پانی کا آپریشن مکمل ہونے تک فیلڈ میں حاضری کو یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔