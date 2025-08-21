صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مددکریں، علی حسنین

  • ملتان
سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مددکریں، علی حسنین

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور۔۔۔

 سیلاب سے ہونے والی تباہی نہایت دلخراش اور افسوس ناک ہے ،سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مددکریں، اس آفت کے نتیجے میں ہزاروں گھرانے بے گھر ہوچکے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں جبکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں متاثرہ عوام کی فوری اور بھرپور مدد کرنا ہم سب پر فرض ہے ۔ قدرتی آفات دراصل پوری قوم کا امتحان ہوتی ہیں، لہٰذا یہ وقت سیاست سے بالاتر ہوکر ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ ہیلتھ سنٹر ، چلڈرن پارک کا دورہ

سیالکوٹ:ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی غفلت ، کوڑے کے ڈھیر

ترقی کیلئے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی:خالد وسیم

اقتدار نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں :بصیرت علی چشتی

گیپکو کے 5 سینئر افسر وں کی اگلے عہدوں پر ترقی، 2 کی اپ گریڈیشن

کارپوریشن انتظامیہ کا پیرا فورس کے ہمراہ شاہین آباد میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن