سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مددکریں، علی حسنین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور۔۔۔
سیلاب سے ہونے والی تباہی نہایت دلخراش اور افسوس ناک ہے ،سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مددکریں، اس آفت کے نتیجے میں ہزاروں گھرانے بے گھر ہوچکے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں جبکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں متاثرہ عوام کی فوری اور بھرپور مدد کرنا ہم سب پر فرض ہے ۔ قدرتی آفات دراصل پوری قوم کا امتحان ہوتی ہیں، لہٰذا یہ وقت سیاست سے بالاتر ہوکر ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ۔